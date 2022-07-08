Индонезия на Бали призвала к "окончанию войны в Украине"Комментарии
По меньшей мере три человека погибли и пять получили ранения в четверг в результате российского обстрела Харькова, сообщили в региональной службе спасения. Снаряд упал в жилом квартале, среди жертв - женщина, которая в момент обстрела вышла во двор.
На Бали, где проходит встреча министров иностранных дел G20, глава МИДа Индонезии Ретно Марсуди призвала в присутствии российского министра "к окончанию войны в Украине". "Наша обязанность - как можно скорее закончить войну и урегулировать разногласия за столом переговоров, а не на поле боя", - заявила Ретно Марсуди.
Тем временем в Киеве президент Украины встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем - соавторами резолюции с призывом к госсекретарю Блинкену признать Россию страной-спонсором терроризма. В июне эту резолюцию поддержал комитет по международным отношениям Сената.
На встрече с руководством нижней палаты парламента и лидерами думских фракций Владимир Путин заявил:
Недалеко от Краматорска, на изрытом воронками от снарядов поле, начался сбор урожая. По данным НАСА, российские войска сегодня занимают до 22 % сельскохозяйственных угодий Украины. По мнению экспертов, бегство фермеров от войны, нехватка рабочей силы и непригодные из-за обстрелов поля могут оказать серьёзное влияние на мировые поставки продовольствия и усугубить и без того непростую ситуацию.