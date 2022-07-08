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Украина

Индонезия на Бали призвала к "окончанию войны в Украине"

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Парамедики несут тело женщины, погибшей в ходе российского обстрела Харькова, 7 июля 2022 г.
Парамедики несут тело женщины, погибшей в ходе российского обстрела Харькова, 7 июля 2022 г.   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

По меньшей мере три человека погибли и пять получили ранения в четверг в результате российского обстрела Харькова, сообщили в региональной службе спасения. Снаряд упал в жилом квартале, среди жертв - женщина, которая в момент обстрела вышла во двор.

На Бали, где проходит встреча министров иностранных дел G20, глава МИДа Индонезии Ретно Марсуди призвала в присутствии российского министра "к окончанию войны в Украине". "Наша обязанность - как можно скорее закончить войну и урегулировать разногласия за столом переговоров, а не на поле боя", - заявила Ретно Марсуди.

Тем временем в Киеве президент Украины встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем - соавторами резолюции с призывом к госсекретарю Блинкену признать Россию страной-спонсором терроризма. В июне эту резолюцию поддержал комитет по международным отношениям Сената.

Сегодня мы действительно ощущаем мощную поддержку США. Мы сталкиваемся со многими трудностями, как на поле боя, так и в гражданском секторе из-за постоянных ракетных обстрелов нашей гражданской инфраструктуры, жилых домов, школ, университетов. Для нас первостепенная задача - чтобы матери смогли вернуться с детьми в Украину к 1 сентября и отвести детей в школу
Владимир Зеленский
президент Украины

На встрече с руководством нижней палаты парламента и лидерами думских фракций Владимир Путин заявил:

Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ничего не начинали. Поэтому мы не отказываемся от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться
Владимир Путин
президент РФ

Недалеко от Краматорска, на изрытом воронками от снарядов поле, начался сбор урожая. По данным НАСА, российские войска сегодня занимают до 22 % сельскохозяйственных угодий Украины. По мнению экспертов, бегство фермеров от войны, нехватка рабочей силы и непригодные из-за обстрелов поля  могут оказать серьёзное влияние на мировые поставки продовольствия и усугубить и без того непростую ситуацию.