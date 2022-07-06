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Украина

Подготовка к боям за Славянск

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 Alexander Kazakevich
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Украинская полиция патрулирует Славянск, 6 июля 2022 года
Украинская полиция патрулирует Славянск, 6 июля 2022 года   -   Авторское право  MIGUEL MEDINA / AFP

Бои за Славянск станут следующим этапом в битве за Донбасс.

По заявлениям британской разведки, российские силы находятся в 16 километрах к северу от города.

Местные власти сообщают, что за последние сутки в результате массированного обстрела в Славянске погибли два мирных жителя, 7 человек получили ранения.

В сводке украинского Генштабаговорится о готовящемся наступлении россиян со стороны Изюма, а также о продолжающихся попытках установить контроль над стратегической дорогой Лисичанск–Бахмут.

Руководство Донецкой области призвало жителей уезжать из региона. По словам мэра Славянска Вадима Ляха, в городе остаются около 23 тысяч человек. Эвакуационные поезда ежедневно отправляются в Днепр и Львов из города Покровск Донецкой области.

В российском военном ведомстве утверждают, что около ста военнослужащих ВСУ погибли в Харькове в результате ударов Воздушно-космических сил в Харькове. Минобороны России также заявляет об уничтожении американских установок HIMARS в районе населенного пункта Малотарановка под Краматорском. В Киеве называют сообщение Москвы фейком.

За минувшие сутки в Харьковской области в результате обстрелов пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Олег Синегубов.

В самопровозглашённой ДНР обвинили Украину в обстреле нефтебазы в Донецке, а также в нанесении ракетных ударов по Макеевке. Сообщается о погибших.

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