Реакция на отставку британского премьера Бориса Джонсона

Борис Джонсон заявил о своей отставке под аплодисменты жены и сторонников, но последние соцопросы свидетельствует о сокрушительном падении рейтинга политика.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен с чувством облегчения отреагировала на отставку Джонсона, с которым у нее были натянутые отношения. Думаю, что в действительности досрочных выборов не будет. Конечно, новому лидеру тори, новому премьер-министру потребуется время, чтобы обосноваться и, предположительно, устранить какие-то последствия ущерба, глубокого ущерба, который Борис Джонсон нанес Консервативной партии, хотя они сами позволили ему это сделать", — заявила она.

В Москве Бориса Джонсона называют русофобом. По мнению МИД РФ, отставка его свидетельствует о глубоком кризисе в Великобритании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Нам хочется надеяться, что хоть когда-то в Великобритании придут к власти более профессиональные люди, которые смогут понять целесообразность решений имеющихся проблем через диалог. Пока на это надеяться вряд ли приходится".

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил Бориса Джонсона за поддержку. Британский премьер пообещал, что Лондон продолжит оказывать военную помощь Украине.