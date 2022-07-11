Британские консерваторы готовятся к выборам лидера

Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны станет известно 5 сентября. Об этом сообщили в парламентском Комитете 1922, объединяющем рядовых парламентариев-тори и отвечающем за процесс избрания очередного партийного лидера.

Официально выдвижение кандидатов пройдет 12 июля, на следующий день назначен первый раунд голосования по кандидатурам на лидерство в партии. Второй раунд, возможно, состоится уже 14 июля. Отсев кандидатов необходимо завершить до 21 июля, когда парламент уйдет на летние каникулы.

В списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже простые члены Консервативной партии. Принять участие в выборах лидера тори, который автоматически станет премьером, так как партия является правящей, уже выразили желание 11 политиков-консерваторов.