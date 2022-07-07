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мир

"Нам с Европой не по пути": македонцы протестуют против "плана Франции" и уступок Болгарии

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 Надежда Дрямина
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Акция протеста против "плана Франции" и уступок Болгарии. Скопье, 6 июля 2022 г.
Акция протеста против "плана Франции" и уступок Болгарии. Скопье, 6 июля 2022 г.   -   Авторское право  Boris Grdanoski/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Напряжение нарастает в рядах протестующих у здания парламента в Скопье. Они выступают против "компромиссного плана Франции" по урегулированию спора с Болгарией с тем, чтобы та разблокировала переговоры Северной Македонии о вступлении в ЕС.

София требует от Скопье конституционных гарантий для болгарского меньшинства и официального признания того, что у македонского языка болгарские корни.

"Вы болгарин? Я македонец! Я чистокровный македонец! Мы разные. У вас в Болгарии есть македонцы? А в таких городах, как Петрич, Сандански, Благоевград, Пирин. Сколько их там - тьма! Вот и посмотрите на них и сравните с болгарами, проживающими здесь", - говорит один из присутствующих. 

Принятие французского плана демонстранты называют шагом к разрушению национальной идентичности.

На акции протеста в столице 5 июля произошли жёсткие столкновения с полицией. Свыше 40 стражей порядка получили ранения, несколько демонстрантов были задержаны.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель посетил Скопье, чтобы побудить северомакедонские власти пойти на уступки.

Юлиан Стоянов, корреспондент Euronews:
"Люди здесь говорят, что им надоело менять название своей страны, свою культуру, свою историю, поэтому они против. Они не скрывают, что глубоко разочарованы Болгарией и другими странами ЕС. И утверждают даже, что с Европой им не по пути".

"Македония ждала 30 лет, чтобы вступить в Европейский Союз. А тот никак не содействовал тому, чтобы наша страна стала членом блока. Я считаю, что это несправедливо", - утверждает ещё одна протестующая. 

Ранее власти Северной Македонии дали понять, что готовы принять предложение Франции. Оппозиция пригрозила, чтоо тогда будет добиваться отставки правительства, опираясь на манифестантов.