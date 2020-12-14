Расширение ЕС: София и Скопье поспорили о корнях

София обвиняет Скопье в антиболгарской риторике и отрицании общих этнических и языковых корней, что, как здесь считают, противоречит базовым европейским ценностям. А значит, пока Республике Северная Македония в ЕС не место, отмечают власти страны, которая во время своего председательства в 2018 году сама вернула тему расширения блока на повестку дня.

В Скопье позицию соседей называют "нерациональной и оскорбительной для нации". Об том заявил в ходе видеообращения премьер-министр Зоран Заев.

"Болгарское правительство блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии, но заявляет, что по-прежнему открыто для диалога. Оно настаивает на том, чтобы все двухсторонние вопросы были решены до того, как дискуссии о членстве возобновятся", - передает из Софии Дамиан Воденичаров, корреспондент Euronews.

По словам министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой, в противном случае процесс расширения ЕС приведет лишь к ослаблению союза: "Когда проблемы в двухсторонних отношениях не находят решения, а договоры систематически нарушаются, это означает, что страна-кандидат еще не готова к вступлению. Это то, что происходит сейчас, я имею ввиду разногласия Болгарии и Северной Македонии, а именно невыполнение подписанного в 2017 году "Договора о дружбе"".

Документ должен был, среди прочего, помочь сторонам преодолеть лингвистические разногласия. София не признает македонский отдельным языком, а лишь региональным диалектом болгарского, и, как следствие, настаивает на том, что речи о каком-либо македонском меньшинстве в Болгарии быть не может.

"Северная Македония взяла на себя обязательство не выдвигать претензий относительно признания меньшинства в Болгарии. Это бы означало, что треть болгарского населения, проживающего в регионе Пиринская Македония, вдруг оказалась бы меньшинством. Просто абсурд. Сами люди никогда бы с этим не согласились", - говорит Захариева.

В свою очередь, соседи заявляют о давлении со стороны Софии, попытках помешать осуществлению права народа Северной Македонии на самоопределение. А значит, говорить о дружбе или братстве не приходится, уверены в Скопье.