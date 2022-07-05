Грайнер пишет Байдену

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер обратилась с письмом к президенту США Джо Байдену. Грайнер была задержана четыре месяца назад в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегального ввоза наркотических веществ. С тех пор она содержится под стражей в ожидании судебного заседания по уголовному делу, по которому ей грозит до десяти лет тюрьмы.

В своём письме, переданном в Белый дом через представителей спортсменки, она просит американского президента сделать всё возможное, чтобы помочь ей выйти на свободу.

31-летняя Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по баскетболу в составе сборной США.