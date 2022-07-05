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мир

Грайнер пишет Байдену

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Бриттни Грайнер в аэропорту Шереметьево
Бриттни Грайнер в аэропорту Шереметьево   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер обратилась с письмом к президенту США Джо Байдену. Грайнер была задержана четыре месяца назад в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегального ввоза наркотических веществ. С тех пор она содержится под стражей в ожидании судебного заседания по уголовному делу, по которому ей грозит до десяти лет тюрьмы.

В своём письме, переданном в Белый дом через представителей спортсменки, она просит американского президента сделать всё возможное, чтобы помочь ей выйти на свободу.

31-летняя Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по баскетболу в составе сборной США.