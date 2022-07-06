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Украина

Военный эксперт Игорь Романенко: многое в этой войне зависит от союзников Украины

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 Михаил Саленков
"Святая Джавелина", мурал на стене жилого дома в Киеве
"Святая Джавелина", мурал на стене жилого дома в Киеве   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/AP

Славянск в Донецкой области, как предполагается, станет следующим ключевым городом в битве за Донбасс. В начале июля украинские войска оставили позиции в Северодонецке и Лисичанске, почти полностью потеряв контроль над Луганской областью. Однако чуть позже власти Украины заявили, что вернули остров Змеиный в Черном море, и пообещали перелом в боевых действиях в августе.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью Euronews сказал, что многое в этой войне зависит от поставок вооружений союзниками Украины. Если поставки будут достаточными, закончить боевые действия на территории страны можно в течение года, полагает Романенко.

- Отвод войск из Луганской области был неизбежен?

Если смотреть на карту боевых действий, попытка оставить войска в Северодонецке и Лисичанске надолго, с учетом преимущества россиян в живой силе и особенно в огневой мощи, привела бы к большим потерям, а они с нашей стороны и так немалые были. У россиян еще больше, это понятно, они наступали, но нам, как говорится, от этого не легче. Надо было своевременно принять решение выводить подразделения из Северодонецка, а чуть позднее - Лисичанска, чтобы отойти на подготовленные рубежи и не дать возможности осуществить оперативный охват, или по-народному "котел". Это излюбленная тактика россиян: в 2014-м году уже были подобные случаи - Иловайск, Дебальцево, ну и, к сожалению, на этом этапе войны - Мариуполь.

Всего российская армия планировала четыре охвата - самый глубокий на Днепре, еще один под Изюмом, а также у Славянска-Краматорска и Северодонецка-Лисичанска. Но эти планы провалились. У Северодонецка и Лисичанска охвата не было, хоть ВСУ и пришлось отступить.

Дальше будут ожесточенные бои в районе Славянска-Краматорска. Россияне опять обстреливают эти города.

Дальше будут ожесточенные бои в районе Славянска-Краматорска. Россияне опять обстреливают эти города. Первую часть операции по захвату Луганской и Донецкой областей они выполнили только наполовину, заняв всю Луганщину. Почти половина Донецкой области - примерно 45 процентов - удерживается ВСУ.

- Какие перспективы у ВСУ в Донецкой области?

Мы помним, что когда Россия начинала вторжение, войска шли со всех направлений. Им надо было уничтожить наше государство, нашу нацию. Но блицкриг на севере провалился. Потом задачи поменялись - надо было захватить Мариуполь, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область, и сделать два "коридора" - на Крым и в Приднестровье.

Пока им удалось взять только Мариуполь, часть Запорожской области и Херсонщину. При этом ВСУ ведут наступательные действия в Херсонской области и на Криворожском направлении. Сейчас цель России - захватить целиком Донбасс, а потом вынудить руководство Украины перейти к переговорам, чтобы легитимизировать захват 20% территории страны.

У Харькова вооруженными силами Украины решаются две серьезные задачи: оттеснить россиян, чтоб те не могли артиллерией обстреливать город и перерезать линию снабжения их изюмской группировки. Поэтому сейчас наиболее ожесточенные бои идут в этих местах и на направлении Славянск-Краматорск.

- Украина потеряла Луганскую область, но заявила о возвращении острова Змеиный в Черном море. Чем важна эта победа?

Это важный результат ведения боевых действий с целью ослабления возможностей Черноморского флота РФ. Огневое подавление Змеиного надо рассматривать в контексте того, что на нем размещались средства разведки и мониторинга воздушного, надводного и подводного пространства. Поскольку оборудование уничтожено, то и контроль значительно ослаблен.

Кроме того, на Змеином находились средства противовоздушной обороны, которые частично должны были компенсировать возможности ПВО потопленного крейсера "Москва". Поэтому уничтожение гарнизона, вооружения и техники противника на острове значительно ослабило эти возможности Черноморского флота.

- На прошлой неделе были сообщения о том, что российская армия нанесла удары по целям в украинской столице. На ваш взгляд, россияне могут снова вернуться под Киев?

Когда Россия начинала войну, ее потенциал в три раза превышал потенциал ВСУ. Треть этого потенциала была уничтожена нашими вооруженными силами.

Вряд ли они на это способны. У них нет уже сил. Вы думаете, они из большой любви или гуманитарных соображений ушли с севера? Когда Россия начинала войну, ее потенциал в три раза превышал потенциал ВСУ. Треть этого потенциала была уничтожена нашими вооруженными силами. Они перегруппировались, подготовили резервы скрытой мобилизацией, но Киев мы не отдадим.

- Вам кажется достаточной та помощь, которую оказывают Украине западные союзники?

Могу однозначно сказать, что нет. Наши союзники сформулировали в ходе первой международной конференции на базе Рамштайн в Германии стратегическую задачу, цель которой ослабить РФ настолько, чтобы она в ближайшее время не могла вести агрессивные действия.

Они помогают нам обороняться, выполнять нашу основную задачу. Но оборонительная операция должна завершиться полной остановкой продвижения ВС РФ. Мы их остановили? Нет. А почему? Для того чтобы их остановить, потенциалы надо хотя бы сравнять. Это произошло? Нет. Почему? Потому что обещанное нам вооружение, в частности, на первом Рамштайне, еще не поставлено. Их специалисты говорят, что для выполнения задач, которые стоят перед Украиной, поставок осуществлено только на 10%.

Как можно расценивать поставки всего четырех машин HIMARS? Понятно, что расчеты готовятся, какой-то позитив. При этом российский "Смерч" имеет дальность 120 километров, HIMARS имеет дальность до 500 километров. Но нам что дается? До 70 километров. Мы жизнями и кровью платим. Спрашиваете, когда контрнаступление начнется? Я отвечу – когда будут соответствующие поставки.

- Начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что в августе будет перелом и "мир увидит первые победы Украины". На чем основаны такие заявления?

Я уже немного об этом сказал: о контратаках, наступательных действиях ВСУ. Но они не меняют стратегию. Надо выполнять задачи по обеспечению вооружением. Но чем более современное оружие, тем больше времени надо на его освоение. Будет поставка в августе, будут перемены к концу сентября - в октябре, будет поставка в октябре – тогда к декабрю.

- К декабрю боевые действия не закончатся?

У нас стоит вопрос о существовании государства и нашей нации. Если бы осуществлялись поставки, мы смогли бы завершить их в течение года. К сожалению, очень многое зависит от действий наших союзников.