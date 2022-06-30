Украина вернула под свой контроль остров Змеиный в Черном море

Минобороны РФ называет "шагом доброй воли" вывод российского гарнизона с острова Змеиный в Черном море, с которого начиналось вторжение в Украину.

В Киеве эти заявления оценили как ложь, по словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, россиян с острова выбили ВСУ. Он также сообщил, российские войска обстреляли склад с зерном в Днепропетровской области.

Ранее официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил:

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что важную роль в освобождении острова от российских военных сыграло украинское оружие (украинская экспериментальная самоходная гаубица калибра 155-мм "Богдана") и иностранные системы. Удары были нанесены ночью ракетными и артиллерийскими подразделениями.

Правительство Великобритании выделит дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов на оказание военной помощи Украине.

На полях саммита НАТО премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил:

"Если вы хотели получить доказательства потрясающей способности украинцев давать отпор, преодолевать невзгоды и противостоять российским силам, то взгляните на произошедшее сегодня на Змеином острове, где Россия вынуждена была уступить территорию. В конечном итоге для Путина окажется невозможным удержать страну, которая не примет его правление".