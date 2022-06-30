English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Украина вернула под свой контроль остров Змеиный в Черном море

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Остров Змеиный в Черном море
Остров Змеиный в Черном море   -   Авторское право  AP/Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Минобороны РФ называет "шагом доброй воли" вывод российского гарнизона с острова Змеиный в Черном море, с которого начиналось вторжение в Украину. 

В Киеве эти заявления оценили как ложь, по словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, россиян с острова выбили ВСУ. Он также сообщил, российские войска обстреляли склад с зерном в Днепропетровской области.  

Ранее официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил:

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря". 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что важную роль в освобождении острова от российских военных сыграло украинское оружие (украинская экспериментальная самоходная гаубица калибра 155-мм "Богдана") и иностранные системы. Удары были нанесены ночью ракетными и артиллерийскими подразделениями. 

Правительство Великобритании выделит дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов на оказание военной помощи Украине.

На полях саммита НАТО премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: 

"Если вы хотели получить доказательства потрясающей способности украинцев давать отпор, преодолевать невзгоды и противостоять российским силам, то взгляните на произошедшее сегодня на Змеином острове, где Россия вынуждена была уступить территорию. В конечном итоге для Путина окажется невозможным удержать страну, которая не примет его правление".