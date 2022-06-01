Поставки американских систем залпового огня Киеву увеличат риск вовлечения в конфликт третьих стран: об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. В Кремле негативно отнеслись к решению США включить в новый пакет помощи Украине реактивные установки HIMARS.

Это крупнокалиберная система, которая может использовать несколько типов боеприпасов; дальность некоторых из них — около 300 км. При необходимости машина HIMARS может применять и зенитные ракеты.

В Вашингтоне при этом подчеркнули, что украинские военные получат не все типы ракет, и только при условии, что американские машины не будут вести огонь по российской территории.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются той линии, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры, поэтому относимся мы к этому, конечно, негативно".

Об увеличении поставок оружия для ВСУ говорят и в Берлине: правительство Германии критиковали и внутри страны, и за рубежом за нежелание помогать Киеву. Теперь кабинет Олафа Шольца активно навёрстывает упущенное:

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"В ближайшие недели мы тоже увеличим поставки. В частности, правительство разрешило отправку ракетных систем IRIS-T — самых современных из тех, что есть у Германии. Таким образом, Украина сможет защитить целый большой город от российских авиаударов".

На фоне дальнейшего наступления российской армии в Северодонецке, Греция и Чехия отправят Украине свою бронетехнику ещё советского производства, а взамен получат немецкие машины. В то же время Швейцария не разрешила датчанам отправить Киеву бронемашины производства конфедерации.