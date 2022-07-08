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мир

Война на подступах к Славянску

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото: воронка от взрыва в поле под Краматорском
Иллюстрационное фото: воронка от взрыва в поле под Краматорском   -   Авторское право  MIGUEL MEDINA/AFP

Война символов: флаг Украины снова был установлен на острове Змеиный. В Минобороны Россиизаявили, что после высадки украинцев утром в четверг по острову был нанесен ракетный удар, часть военнослужащих ВСУ погибла.В украинском командовании утверждают, что группа спецназовцев вернулась на базу в полном составе.

В Киеве также говорят о неудачных попытках штурмовых действий россиян на Славянском и Краматорском направлениях. Власти Донецкой области сообщили об одном погибшем и шести раненых в результате обстрела Краматорска.

Представители самопровозглашённой ДНР обвинили ВСУ в обстреле Светлодарска, в результате которого пострадали 5 человек.

На встрече с лидерами думских фракций Владимир Путин обвинил западные страны в развязывании войны.

Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами "до последнего украинца". Это трагедия для украинского народа.
Владимир Путин
Президент РФ

Польский президент Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа посетили военные формирования НАТО в зоне так называемого Сувальского коридора, связывающего Польшу и Прибалтику и отделяющего Калининградскую область от Беларуси. В ходе трансграничного визита лидеры двух стран заявили, что эта зона наиболее уязвима для потенциального удара России и приветствовали усиление группировки альянса на восточных рубежах.

Напряжение в регионе связано с тем, что Москва обвиняет Вильнюс в ограничении транзита грузов, предназначенных для Калининграда. Литовцы заявляют, что лишь выполняют санкции ЕС.

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