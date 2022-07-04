Стрельба в Копенгагене: не исключён теракт

Жертвами стрельбы в столице Дании стали три человека, ещё по меньшей мере трое получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Полицией задержан двадцати двух летний датчанин, которому предъявлено обвинение в нападении. Сообщается, что до сих пор неясно, чем были мотивированы его действия, но не исключается, что нападение было терактом.

– Мы вдруг услышали выстрелы, – рассказывает находившаяся поблизости девушка. – Думаю, стреляли раз десять, и тогда мы побежали через торговый центр и укрылись в туалете. В это крошечное помещение набилось 11 человек. Было очень жарко, и мы там ждали, все были сильно напуганы. Это было ужасно.

В момент происшествия в этом районе находились сотни людей, пришедшие на концерт британского певца Гарри Стайлса. Позднее концерт был отменён.

– Это настоящий кошмар, какой-то ужас. Непостижимо, что человек может поступить так с другими людьми, - добавляет ещё один очевидец.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен призвала датчан сплотиться и поддержать друг друга в это трудное время. Лидеры соседних стран выразили соболезнования. Нападение в Копенгагене произошло спустя неделю с небольшим после того, как в Осло вооружённый мужчина открыл огонь возле ночного клуба, убив двоих и ранив более 20 человек.