Москва заявляет о захвате всей Луганской области. В Киеве не согласны

Обновление: Генштаб Украины объявил о выводе войск из Лисичанска: «В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям».

Российские власти заявляют о захвате всей территории Луганской области на востоке Украины. Об этом Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Руководство самопровозглашённой ЛНР объявило 3 июля «новым днём великой победы».

В воскресенье утром представитель министерства обороны России заявлял об окружении группировки украинских войск в Лисичанске:

«В результате успешных наступательных действий, войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаровка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска».

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Лисичанск ещё не находится под российским контролем. Вместе с тем, представитель генштаба ВСУ Александр Штупун сообщил об утрате населённых пунктов к западу от города и о боях в прилегающих районах:

«На донецком направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на закреплении позиций в районе городов Лисичанск и Верхнекаменка. Вели наступление в районе Белогоровки, успеха не имели, вынуждены были отступить».

Бои за Донбасс сопровождаются артобстрелами, бомбардировками и ракетными ударами по городам. Сообщается о гибели мирных жителей по обе стороны фронта, в частности, в Донецкой и Харьковской областях.