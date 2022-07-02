Руководство Чечни заявляет о захвате центральных районов Лисичанска на востоке Украины, одной из ключевых позиций в боях за Донбасс. Сепаратисты ранее говорили об окружении этого города.

В Нацгвардии заявляют, что окружить и тем более захватить Лисичанск российским военным не удалось. В Луганской областной военной администрации настаивали, что вооружённые силы Украины успешно отражали попытки наступления в этом районе.

В официальных сводках украинского Генштаба и российского министерства обороны говорится об артобстрелах и ракетных ударах по целям противника. При этом Киев обвиняет Москву в применении вооружений, запрещённых международными конвенциями, в частности, фосфорных бомб. Стороны обвиняют друг друга также в нанесении ударов по гражданским объектам и других военных преступлениях.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтверждает гибель более 10 тыс. мирных жителей Украины с начала российского вторжения. Это в три раза больше, чем за всё время войны в Донбассе. Подавляющее большинство убито в результате бомбардировок, артобстрелов и ракетных ударов на территориях, подконтрольных Киеву.

Отмечается, что реальное число жертв может оказаться значительно выше.