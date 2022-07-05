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Украина

Отступление украинской армии

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Окраины Лисичанска
Окраины Лисичанска   -   Авторское право  AP/Luhansk region military administration

Одержав крупную победу, взяв под контроль и западную часть Луганской области, российские войска продвигаются в направлении Донецкой. Город Славянск находится на их пути. Местные жители обеспокоены приближением русских, многие думают покинуть город.

"Я не знаю, мне кажется, дальше только хуже будет, - говорит Андрей Геращенко, он работает в Магазине. -  Не знаю. Я уже задумываюсь об этом, об эвакуации. Не знаю... Лучшего ждать не приходится ничего".

На окраинах теперь контролируемого Россией Лисичанска отступающие украинские войска разочарованы своим устаревшим оружием. Эти солдаты чинят разбитую бронетехнику, а на вопрос о боях за Лисичанск отвечают: "Это было настоящее пекло. Но мы вернём город обратно".

Многие орудия - ровесники второй мировой войны.

"Иди посмотри, - говорит солдат, - это 1944-го года выпуска, тут написано".

"Вот такими наши деды воевали", - говорит другой. -  

Союзники Украины пообещали современное оружие, которое начало поступать на передовую, но, возможно, недостаточно быстро.

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский приветствовал очередного высокопоставленного чиновника, продемонстрировавшего поддержку его стране, премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон.

В настоящее время Швеция официально подает заявку на вступление в НАТО, и Андерссон заявила, что, когда её страна станет членом альянса, то поддержит политику открытых дверей, чтобы принять больше стран.