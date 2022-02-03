Зимняя засуха в Доломитовых Альпах

В Доломитовых Альпах наблюдается засуха и фиксируются температуры выше средних сезонных значений. В этом итальянском горном массиве, включенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с начала зимы выпало на метр меньше снега, по сравнению с прошлым годом. Эксперты ожидают, что в целом осадков будет на 70% меньше, чем обычно.

Мы заметили постоянное повышение температуры. С другой стороны, у нас нет достоверных данных о количестве осадков, а тенденция выпадения снега варьируется. Но в целом ощущение такое, что осадки стали экстремальными: то есть выпадают за меньшее время и гораздо интенсивнее Мауро Толлардо метеоролог из Больцано

В Австрийских Альпах - тенденция обратная. Специалисты отмечают участившиеся сильные снегопады, которые повышают риск схода лавин. С начала зимы здесь погибли около 10 человек.

В среду на горнолыжном курорте Варт-Шрёкен сошли сразу три лавины одна за другой. К счастью, обошлось без жертв. Один погребённый под снегом лыжник смог освободиться сам, двух других пострадавших спасатели отправили в больницу.