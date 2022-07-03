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Сирия

Иран хочет быть посредником между Сирией и Турцией

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 Euronews
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Иран как посредник между Сирией и Турцией
Иран как посредник между Сирией и Турцией   -   Авторское право  LOUAI BESHARA/AFP or licensors

Военные действия Турции в Сирии дестабилизируют регион. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время визита в Дамаск в субботу. Это заявление последовало в связи с намерением Анкары начать новое наступление на позиции курдов на севере Сирии:

– Мы приложим все усилия, чтобы предотвратить какую-либо военную операцию и сосредоточимся на поиске политического решения.

Иран остаётся одним из главных союзников Сирии, будучи при этом важным торговым партнёром Турции, и стремится стать посредником между двумя странами. Сирийские власти не раз осуждали угрозы президента Турции Реджепа Тайипа начать новое вторжение. Фейсал Микдад, министр иностранных дел Сирии, приветствовал усилия Ирана:

– Мы ценим иранскую политику в этой сфере, направленную на улучшение отношений с соседними странами, и считаем крайне необходимым приветствовать это стремление, поскольку речь идёт о подлинном проявлении суверенитета, свободы и независимости принятия решений в этом регионе.

Турция намерена расширить так называемую зону безопасности на территории Сирии и разместить там около миллиона сирийских беженцев. Дамаск называет такие планы посягательством на единство страны.