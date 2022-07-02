"Ад на земле": солдаты батальона "Свобода" о боях за Северодонецк

"Ад на земле," – так описывают бои за Северодонецк военнослужащие добровольческого батальона "Свобода", которые в составе Национальной гвардии Украины на протяжении двух месяцев держали оборону населённого пункта. 24 июня ВСУ отступили из Северодонецка.

"Боевой дух наших ребят высок. Они бьют врага и будут продолжать наносить удары, до полного уничтожения, до выхода к границам 2014 года, пока не вернём Крым и другие территории. Ребятам было очень тяжело. Подчеркну еще раз: приходилось воевать в нечеловеческих условиях. Трудно объяснить, что они чувствуют сейчас или каково им было на передовой. Они сражались до конца. Перед ними стояла задача уничтожить врага любой ценой," – говорит Артём Рубан, военнослужащий батальона.

По словам главы Луганщины Сергея Гайдая, батальон "Свобода" нанёс значительный ущерб российским силам, а при отходе из города не погиб ни один солдат ВСУ.

Российское военное руководство и представители самопровозглашённой ЛНР заявили о тяжёлых потерях украинских подразделений в боях за Северодонецк, а его взятие называли успехом.

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