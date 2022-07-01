Великобритания готовит украинских солдат

С линии фронта на полигон под Солсбери: 450 украинских солдат осваивают реактивные установки залпового огня M270, а также отрабатывают стрельбу из полевых гаубиц L119 производства Новой Зеландии.Кадры боевой подготовки в Великобритании показал канал Sky News.

В начале июня премьер-министр Борис Джонсон объявил о поставках ВСУ установок с дальностью поражения до 80 км и пообещал обучить украинских военных обращению с ними.

Капитан королевской артиллерии Джеймс Олифант: "Это стало для нас большой неожиданностью. Мы продумали курс обучения, основываясь на нашем опыте работы с британскими солдатами. А когда мы узнали, что перед нами профессиональные артиллеристы, стало ясно, что они справятся с программой быстро и без особых проблем".

Джонатан Дик, майор армии Новой Зеландии: "Их цель – защитить свою страну. Эти ребята полностью отдают себя подготовке, они работают почти без перерыва".

С начала войны Соединенное Королевство выделило Украине 4,6 млрд евро военной помощи.

Лондон также планирует обучать по 10 000 бойцов ВСУ каждые четыре месяца.

Выступая на саммите НАТО в Мадриде, Борис Джонсон призвал союзников продолжать делать "всё возможное" для поддержки Украины.

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