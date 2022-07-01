ВСУ: Россия снова обстреляла остров Змеиный

ВСУ: Россия снова обстреляла остров ЗмеиныйКомментарии
Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому и базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области возросло до 21. 39 человек получили ранения. В Киеве назвали обстрел "местью" россиян, вынужденных оставить остров Змеиный. Минобороны России называло вывод гарнизона "жестом доброй воли".
По утверждению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в пятницу вечером Россия совершила авиаудары по острову с применением фосфорных бомб.
Москва не комментировала это заявление, ранее в Кремле отвергли обвинения в стрельбе по гражданским объектам.
По словам чиновника, российские войска совершают удары по военным объектам и складам, а также по местам сосредоточения "иностранных наемников и националистических элементов".
Продолжаются тяжелые бои за контроль над Лисичанском. В вечерней сводкеГенштаба ВСУ говорится об отражении попытки российского наступления в направлении Лисичанского желатинового завода.
В последнем крупном городе Луганской области, подконтрольном Киеву, остается около 15 тысяч жителей. По заявлениям главы региона Сергея Гайдая, с начала войны украинские власти без потерь вывезли из города десятки тысяч человек, сейчас эвакуации мешают интенсивные обстрелы.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.