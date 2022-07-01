ВСУ: Россия снова обстреляла остров Змеиный

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому и базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области возросло до 21. 39 человек получили ранения. В Киеве назвали обстрел "местью" россиян, вынужденных оставить остров Змеиный. Минобороны России называло вывод гарнизона "жестом доброй воли".

По утверждению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в пятницу вечером Россия совершила авиаудары по острову с применением фосфорных бомб.

Москва не комментировала это заявление, ранее в Кремле отвергли обвинения в стрельбе по гражданским объектам.

Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям, гражданской инфраструктуре. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

По словам чиновника, российские войска совершают удары по военным объектам и складам, а также по местам сосредоточения "иностранных наемников и националистических элементов".

Продолжаются тяжелые бои за контроль над Лисичанском. В вечерней сводкеГенштаба ВСУ говорится об отражении попытки российского наступления в направлении Лисичанского желатинового завода.

В последнем крупном городе Луганской области, подконтрольном Киеву, остается около 15 тысяч жителей. По заявлениям главы региона Сергея Гайдая, с начала войны украинские власти без потерь вывезли из города десятки тысяч человек, сейчас эвакуации мешают интенсивные обстрелы.

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