Многочисленные жертвы при обстреле Одесской области

По меньшей мере 17 человек погибли, более 30 получили ранения в результате попадания российских ракет в жилой дом и базу отдыха в Одесской области. Об этом сообщил глава администрации региона Сергей Братчук.

Ранее при обстреле Николаева погибли 8 человек.

ВСУ сообщают, что после возврата под свой контроль острова Змеиный территория Одесской области полностью освобождена от российских войск. Москва утверждает, что вывела войска в качестве жеста доброй воли.

Что касается Донбасса, то ситуация в Лисичанске — очень сложная, признают украинские власти. Из-за постоянных обстрелов город не могут покинуть мирные жители.

В Северске, последнем населенном пункте на пути к Лисичанску, уже видны следы активного наступления российских войск.

Оснат Лубрани, гуманитарный координатор ООН в Украине:

— Почти 16 миллионов человек в Украине сегодня нуждаются в гуманитарной помощи; в воде, пище, медицинских услугах, крыше над головой, защите. Это предварительные цифры, которые Организация Объединенных Наций сейчас пересматривает.

Лисичанск - последний крупный город Луганской области, который остается под контролем Киева.

Активные бои за него - часть усилий Москвы по достижению главной цели так называемой "спецоперации" - освобождению Донбасса, которое, по словам Владимира Путина, "идет по плану".

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