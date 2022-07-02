Зеленский: "Удар по Сергеевке был преднамеренный"

Президент Украины утеврждает, что российский удар в ночь на пятницу по курортному посёлку Сергеевке в окрестностях Одессы "был преднамеренным". В своем вечернем обращении в пятницу Владимир Зеленский сообщил о погибших и раненых в жилом доме и на базе отдыха. В результате ракетного удара был частично разрушен 9-этажный дом, в котором проживали около 160 человек. Ещё две ракеты попали в базы отдыха.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Подчеркну: это сознательный, целенаправленный российский террор, а не какие-то ошибки или случайный ракетный удар. Погибли четыре человека из одной семьи. Убит 12-летний мальчик, которого звали Дмитрий... На данный момент в списке погибших 21 человек, раненых около 40. Цифры менялись и меняются весь день. К сожалению, число погибших увеличивается".

Среди раненых 6 детей и беременная женщина, спасены из-под завалов 8 человек, 3 из них дети.

Тем временем в Мариуполе российские военные приступили к строительству нового жилья. А в Луганске, который находится под контролем сепаратистов, открылся первый пункт выдачи российских паспортов.

В Москве, комментируя удары по Сергеевке, в очередной раз заявили, что вооруженные силы РФ не работают по гражданским целям. Киев наставиает на том, что территория в Одесской области, подвергшаяся нападению, не имела никакого отношения к военной инфраструктуре.