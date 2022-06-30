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Украина

По 144 с каждой стороны: Россия и Украина обменялись пленными

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Украинские военные работают в жилом доме, куда попала российская ракета, в Николаеве. 18 июня 2022
Украинские военные работают в жилом доме, куда попала российская ракета, в Николаеве. 18 июня 2022   -   Авторское право  AP Photo/George Ivanchenko

Россия и Украина провели крупнейший с начала войны обмен пленными.

Домой вернулись 144 украинца. 95 из них — военные, оборонявшие завод "Азовсталь" в Мариуполе, в том числе 43 бойца полка "Азов".

Видео процесса накануне опубликовало Главное управление разведки Украины. Президент страны Владимир Зеленский и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин также подтвердили, что обмен состоялся.

"Честно, эмоции переполняют. Ехать было очень тяжело, потому что это уже не первая попытка вернуться домой, и никогда не получалось. Всю дорогу я думал о том, что всё сломается, всё пойдет не так, и мы вернемся обратно в плен", — говорит освобожденный украинский военный Артур Липка.

Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые ранения — огнестрельные и осколочные, а также травмы, полученные из-за взрывов, ожоги, переломы и ампутации конечностей. В Украине они получают медицинскую и психологическую помощь.

В российском плену до сих пор находятся около двух с половиной тысяч украинских военных, оборонявших "Азовсталь" и сдавшихся в середине мая.

Тем временем во время обстрела российскими войсками Николаева ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Четыре человека погибли, пятеро получили ранения. Москва признала, что российская армия обстреливала город, но утверждает, что целью атаки была база подготовки иностранных наемников под Николаевом.