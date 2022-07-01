План НАТО на новую десятилетку

Китай как "создающая системные вызовы страна", Россия как угроза безопасности. На двух этих пунктах основана стратегия, которую государства-члены НАТО наметили во время саммита в Мадриде. Ей они будут следовать в ближайшее десятилетие.

Американский президент Джо Байден заявил, что США теперь готовы развернуть свой военный арсенал, чтобы помочь партнёрам.

**Джо Байден, президент США:

**_"Соединённые Штаты делают то, о чём предупреждали, говоря: если Путин вторгнется в Украину, то мы усилим наши позиции в Европе. Мы разместим больше кораблей здесь, в Испании, больше средств ПВО в Италии и Германии, больше F-35 в Соединённом Королевстве, а для укрепления нашего восточного фланга, развернём новый постоянный штаб 5-го армейского корпуса в Польше"._

Саммит называют историческим ещё и в связи с тем, что традиционной нейтральные государства - Швеция и Финляндия - стали на шаг ближе к вступлению в Свероатлантический альянс.

**Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

**_"Самое важное для нас - это то, что они станут членами блока. Мы - здесь для защиты наших союзников и, конечно же, Финляндии и Швеции. И мы готовы к любому неожиданному повороту событий"._

В ходе встреч удалось убедить даже Турцию, которая ранее выступала против членства Стокгольма и Хельсинки в НАТО. Стороны подписали закрепили договорённости, подписав соответствующего меморандума.

Обеспечение безопасности в Сахеле, нелегальная миграция через страны Северной Африки - пересмотру подверглись и другие стратегические цели.

Для России итоги переговоров в Мадриде свидетельствуют о возврате в прошлое, к железному занавесу и холодной войне. Министр иностранных дел страны сделал довольно резкое заявление.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

"Что касается "железного занавеса", то - я согласен с Владимиром Владимировичем - по сути, он практически уже опускается. Пусть они (Запад) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен".

Москва и Киев имеют несколько дипломатических каналов связи. Стало известно, что президент Украины воспользовался одним из них, передав через индонезийского лидера письмо Владимиру Путину, содержание которого не разглашается.

Но до мирных переговоров, судя по всему, по-прежнему далеко.