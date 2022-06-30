Холодная война

Жесткая реакция России последовала на критику прозвучавшую во время саммита НАТО, где страна была определена как новая угроза безопасности на ближайшее десятилетие. Во время визита в Минск министр иностранных дел России назвал происходящее новой холодной войны.

Сергей Лавров, глава МИД России :

- Что касается "железного занавеса", то я согласен с Владимиром Владимировичем, что по сути, он уже опускается. Хотя им (Западу) надо быть осторожными, чтобы в нем что-то не заклинило. Но процесс запущен.

В аналогичных выражениях высказался и российский президент, который в ответ на требование НАТО прекратить войну заявил, что его планы в отношении Украины нисколько не изменились. В среду Владимир Путин принял своего индонезийского коллегу Джоко Видодо прибывшего из Украины "передал ему письмо от президента Зеленского". Киев отправку какого-либо послания через Видодо опроверг.