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Россия

Холодная война

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Владимир Путин
Владимир Путин   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Жесткая реакция России последовала на критику прозвучавшую во время саммита НАТО, где страна была определена как новая угроза безопасности на ближайшее десятилетие. Во время визита в Минск министр иностранных дел России назвал происходящее новой холодной войны.

Сергей Лавров, глава МИД России :

- Что касается "железного занавеса", то я согласен с Владимиром Владимировичем, что по сути, он уже опускается. Хотя им (Западу) надо быть осторожными, чтобы в нем что-то не заклинило. Но процесс запущен.

В аналогичных выражениях высказался и российский президент, который в ответ на требование НАТО прекратить войну заявил, что его планы в отношении Украины нисколько не изменились. В среду Владимир Путин принял своего индонезийского коллегу Джоко Видодо прибывшего из Украины "передал ему письмо от президента Зеленского". Киев отправку какого-либо послания через Видодо опроверг.