НАТО: новая стратегия в ответ на новую угрозу

В плотном графике заседаний саммита НАТО нашлось место культуре. Лидеры стран-членов отправились в Музей Прадо перед тем, как приступить к заключительным переговорам.

Один из итогов предыдущих дней работы саммита в Мадриде - официальное приглашение в альянс, направленное Швеции и Финляндии. Теперь участники взялись за пересмотр стратегии Организации Североатлантического договора.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Итак, сегодня лидеры одобрили новую концепцию НАТО, она уже опубликована. Предыдущая была принята в 2010 году. Эта новая стратегическая концепция сильно отличается от того, о чем мы договаривались тогда. Теперь абсолютно ясно, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу нашей безопасности".

Альянс обещает поддерживать Украину в её борьбе с Россией "столько, сколько потребуется", и укрепляет свои восточные рубежи за счёт увеличения численности Сил быстрого реагирования НАТО. Усилить военное присутствие в Европе решили и США.

Тем временем лидеры Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании рассуждают о новом облике Северного блока.

Саули Ниинистё, президент Финляндии:

"Мы должны иметь в виду, что Финляндия на протяжении десятилетий, и особенно в течение последнего десятилетия, наращивала сотрудничество, расширяла партнёрство с НАТО, двустороннее сотрудничество с США и Великобританией".

Действия России - доминирующий на повестке саммита вопрос. Но НАТО смотрит и в других направлениях, например, на "системные вызовы, исходящие от Китая".

Помимо того, что альянс держит курс на расширение, он, судя по принятым положениям, также нацелен на укрепление партнёрских отношений с не входящими в него государствами.