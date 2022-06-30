English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Испания

НАТО: новая стратегия в ответ на новую угрозу

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде. 29 июня 2022 г.
Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде. 29 июня 2022 г.   -   Авторское право  Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В плотном графике заседаний саммита НАТО нашлось место культуре. Лидеры стран-членов отправились в Музей Прадо перед тем, как приступить к заключительным переговорам.

Один из итогов предыдущих дней работы саммита в Мадриде - официальное приглашение в альянс, направленное Швеции и Финляндии. Теперь участники взялись за пересмотр стратегии Организации Североатлантического договора.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
"Итак, сегодня лидеры одобрили новую концепцию НАТО, она уже опубликована. Предыдущая была принята в 2010 году. Эта новая стратегическая концепция сильно отличается от того, о чем мы договаривались тогда. Теперь абсолютно ясно, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу нашей безопасности".

Альянс обещает поддерживать Украину в её борьбе с Россией "столько, сколько потребуется", и укрепляет свои восточные рубежи за счёт увеличения численности Сил быстрого реагирования НАТО. Усилить военное присутствие в Европе решили и США.

Тем временем лидеры Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании рассуждают о новом облике Северного блока.

Саули Ниинистё, президент Финляндии:
"Мы должны иметь в виду, что Финляндия на протяжении десятилетий, и особенно в течение последнего десятилетия, наращивала сотрудничество, расширяла партнёрство с НАТО, двустороннее сотрудничество с США и Великобританией".

Действия России - доминирующий на повестке саммита вопрос. Но НАТО смотрит и в других направлениях, например, на "системные вызовы, исходящие от Китая".

Помимо того, что альянс держит курс на расширение, он, судя по принятым положениям, также нацелен на укрепление партнёрских отношений с не входящими в него государствами.