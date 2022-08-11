В Финляндии проходят совместные учения с ВМС США

Универсальный десантный корабль ВМС США "Кирсардж" впервые в Финских водах в рамках совместных военных учений двух стран.

Маневры проходят всего через несколько дней после того как американский сенат почти единогласно проголосовал за ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Несмотря на то, что Финляндия и альянс проводили учения на протяжении последних 30 лет, особую актуальность они приобретают сейчас на фоне войны в Украине.

"Кирсардж" был отправлен в Хельсинки с уведомлением за месяц, хотя обычно подготовка к такому визиту и учениям занимает до полугода.

На этой неделе польские войска тренируются на танках "Абрамс" американского производства.

Польша заключила контракт на покупку 250 из них в рамках принятого решения по укреплению своих вооруженных сил в свете того, что она называет "российской угрозой".

На последнем саммите НАТО в Мадриде в рамках новой реальности в области безопасности была согласована и новая стратегическая концепция альянса — в частности усиление обороны, увеличение количества боевых подразделений на восточной границе блока и регулярное проведение военных учений в регионе.