Европа: третье лето с COVID-19

Коронавирус снова пугает Европу, несмотря на высокий уровень охвата населения вакцинацией. Одной из первых новая волна затронула Португалию, в мае от COVID-19 там скончались более 800 человек. В начале июня в стране делали около 30 тысяч положительных тестов в день. На пике заболеваемости показатель прироста заражений составлял более 2000 случаев на миллион человек.

Во Франции число выявленных случаев удвоилось с начала месяца. Санитарные власти рекомендуют пожилым людям пройти очередную ревакцинацию.

Новая вспышка, которую также фиксируют в Германии, Италии и Греции, связана с агрессивным поведением подвариантов омикрон-штамма BA.4 и BA.5. Среди других факторов – постепенное снижение эффективности вакцин, а также пренебрежение защитными мерами, такими как ношение масок.

Очередная волна эпидемии не привела к возвращению ограничений, и летним фестивалям по всей Европе пока ничего не угрожает, поскольку распространение вируса не сопровождается перегрузкой больниц.

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