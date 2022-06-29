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мир

Франция: седьмая волна COVID-19

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн на заседании
Премьер-министр Франции Элизабет Борн на заседании   -   Авторское право  GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP or licensors

Седьмая волна COVID-19 пришла и во Францию: за последние сутки в стране было подтверждено более 147 тысяч новых случаев заражения. Премьер-министр Элизабет Борн призвала французов вновь надеть маски в помещениях и общественном транспорте, хотя пока что это и не является обязательным. Глава правительства также посоветовала пожилым людям старше 60-ти лет сделать четвертую прививку от коронавируса.