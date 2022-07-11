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мир

НАТО: исход войны России с Украиной будет решаться на поле боя

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 Euronews Romania
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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ   -   Авторское право  Euronews

Ожесточенные бои продолжаются в Донбассе, где ведет интенсивный обстрел российская артиллерия, и в районе Херсона, где украинская армия пытается перейти в контрнаступление. На данном этапе война идёт за доступ к Чёрному морю. По указанию президента Владимира Зеленского формируется и оснащается западным оружием миллионная армия с задачей взять под контроль южные регионы страны. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ рассказал о черноморской стратегии Киева и Москвы, отвечая на вопросы наших коллег из Euronews Romania:

"Вероятно, цель и исход войны будет решаться на поле боя. Политические условия между двумя сторонами сегодня слишком далеки друг от друга, чтобы мы могли видеть возможность дипломатического решения. Так что, к сожалению, пока - больше войны и больше разрушений. Мы надеемся, что в определенный момент будут созданы условия для определения политического решения".

То, что русские ушли со Змеиного острова, является ли признаком приближающегося конца?

"Мы знали, что украинцы очень стремились вернуть себе Змеиный остров и получить важное стратегическое преимущество. Это также очень важно для всего Чёрного моря. Змеиный находится  всего в 40 километрах от румынского порта Констанца и устья Дуная. Тот факт, что Россия была вынуждена покинуть остров из-за массированных и упорных атак Украины, — это очень хороший знак. Эта тактическая победа укрепляет моральный дух украинцев. Это значит многое. И, конечно, это важно для навигации, для свободы судоходства в Чёрном море".

Змеиный символизирует украинскую волю к победе. Стало легендой то, как дерзко его защитники ответили российскому военному кораблю на предложение сдаться, невзирая на опасность своей гибели. Остров был захвачен Россией в первый день её вторжения и недавно возвращен Украине.