Пхеньян отменил карантин на фоне опасений ВОЗ в связи с COVID-19 в КНДР

В Пхеньяне отменены практически все санитарные ограничения, введёные в мае на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает посольство России в КНДР. В диппредставительстве отмечают, что сотрудники миссии ещё на прошлой неделе получили разрешение выходить на улицу за покупками. В столице возобновлена работа общественного транспорта, появились прохожие, открылись магазины и рынки, – передаёт ТАСС.

По данным посольства, ситуация с заболеваемостью COVID-19 Пхеньяне теперь находится под контролем и видимого беспокойства у руководства КНДР не вызывает. При этом санитарные ограничения сохраняются в провинциях.

О введении карантина в Северной Корее было объявлено 12 мая – тогда власти признали, что в стране появился коронавирус. По официальным данным, с конца апреля симптомы лихорадки выявлены почти у 4 млн жителей страны. За прошедшие сутки число заболевших увеличилось примерно на 100 тысяч.

Сообщения о снятии санитарных ограничений появились на фоне заявлений Всемирной организации здравоохранения о недоверии к официальной статистике КНДР по коронавирусу. В ВОЗ опасаются, что ситуация с заболеваемостью не просто не улучшается, но становится хуже. Организация, как и другие страны, неоднократно предлагала Пхеньяну помощь в борьбе с инфекцией.