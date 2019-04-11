Скрытые фигуры истории кинематографа

Имя француженки Алис Ги-Блаше, соратницы Леона Гомона и приятельницы братьев Люмьер, было на много десятилетий вычеркнуто из истории кинематографа, хотя именно Ги-Блаше догадалась усовершенствовать кинопроекционный аппарат, с помощью которого фильмы показывали, и изменить подход к кинематографу в целом.

Она предложила не снимать жизнь, как она есть (то, чем прославились в том числе и братья Люмьер), а сочинять истории, которые потом становились сюжетами лент. К биографии Алис Ги-Блаше обратились Памела Грин и Джоди Фостер.

По словам постановщицы ленты Памелы Грин, "Сегодня в Голливуде мы видим, что режиссеров-постановщиков женщин - примерно 4 % от числа тех, кто занимается этой профессией. Женщинам нужно давать больше возможностей, их нужно воодушевлять, и чем больше историй, подобной рассказанной нами, будет становиться известными, тем больше женщин решат, что они способны на большее в плане карьеры и амбиций".

Именно Алис Ги-Блаше была первой, как считают создательницы байопика, кто начал использовать крупные планы на съемках, она также стала первой женщиной, основавшей собственную кинопроизводственную компанию.

Джоди Фостер стала продюсером ленты: "Мне кажется, что сегодня важны все стороны существования женщины в киноиндустрии, в том числе и возможность для них работать на крупнобюджетных проектах в качестве режиссеров-постановщиков. И чем больше женщин будет на себя брать ответственность в реализации значимых проектов,тем лучше это скажется на состоянии всей нашей отрасли".

Во всемирный прокат лента, рассказывающая об жизненном и творческом пути Алис Ги-Блаше, выходит через месяц.