Фиджи: между Пекином и Западом

Китай стремится усилить влияние в Тихоокеанском регионе, что вызывает глубокую обеспокоенность Запада. Глава МИД КНР начал серию переговоров с лидерами десяти островных государств. Сообщается, что будет обсуждаться проект соглашения c Китаем, охватывающий множество тем: от безопасности и экономики до более широкого доступа к природным ресурсам.

СМИ отмечают, что Пекин предлагает солидную финансовую помощь и перспективу соглашения о свободной торговле с островами Тихого океана.

Что думают об этом простые фиджийцы?

"Я считаю, это очень хорошо, что китайцы приходят на Фиджи. Они строят нам большие дома. Они инвестируют", - говорит местная жительница Милана Роколита, - "Китайцы - хорошие люди".

Присутствие Китая на Фиджи не является чем-то удивительным: Китайская иммиграция на острова имеет многолетнюю историю. В то же время у некоторых жителей архипелага есть опасения, что более тесные связи с Пекином могут обернуться напряженностью в отношениях с другими государствами.

Нора Набукете, студентка: "Подписание соглашения с одной конкретной страной имеет свои преимущества. Мы видели выгоду от прихода Китая и заключения с ним сделок в сфере инфраструктуры и так далее. Но потом... Если замыкаться только на одном государстве, это может создать политическую напряженность с другими, включая Америку и прочие западные страны. Знаете, мы так упустим другую часть мира. Как развивающаяся республика мы будем бороться. Если что-то пойдет не так в ближайшем будущем, мы окажемся в затруднительном положении в плане экономики, и в туристической индустрии и даже в торговле".

Аналитики говорят, что сделка с Китаем вряд ли будет одобрена единогласно лидерами тихоокеанских островов. Дэвид Пануэло, президент Федеративных Штатов Микронезии, уже сообщил, что не одобрит этот план, поскольку он поставит под угрозу региональную стабильность.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, даже с учетом войны, которую Россия развязала в Украине, наиболее серьезную угрозу для сложившегося мирового порядка представляет Китай.