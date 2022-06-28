Суд отклонил апелляцию Навального

Российский суд отклонил апелляцию находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального. Он утверждал, что тюремные власти незаконно запретили его адвокатам принести необходимое оборудование - ноутбуки, диктофоны и мобильные телефоны- на судебное заседание, проводимое в колонии в Покрове. Апелляционную жалобу с просьбой признать это действия незаконными подал ранее представитель оппозицинера. Это было первое появление Навального после того, как его недавно перевели в тюрьму строгого режима.

Навальный был арестован в январе 2021 года по возвращении из Германии, где он лечился от отравления нервно-паралитическим веществом, в котором обвинял российские власти. Его тюремное заключение считается частью репрессий Кремля против активистов оппозиции и независимых журналистов.