English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Россия

Суд отклонил апелляцию Навального

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Российский оппозиционер Алексей Навальный
Российский оппозиционер Алексей Навальный   -   Авторское право  ALEXANDER NEMENOV/AFP or licensors

Российский суд отклонил апелляцию находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального. Он утверждал, что тюремные власти незаконно запретили его адвокатам принести необходимое оборудование - ноутбуки, диктофоны и мобильные телефоны- на судебное заседание, проводимое в колонии в Покрове. Апелляционную жалобу с просьбой признать это действия незаконными подал ранее представитель оппозицинера. Это было первое появление Навального после того, как его недавно перевели в тюрьму строгого режима. 

Навальный был арестован в январе 2021 года по возвращении из Германии, где он лечился от отравления нервно-паралитическим веществом, в котором обвинял российские власти. Его тюремное заключение считается частью репрессий Кремля против активистов оппозиции и независимых журналистов.