Навальный дал интервью из колонии

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу "Ив Роше", дал первое интервью из колонии. В письменных ответах на вопросы американского издания The New York Times он, в частности, назвал страшным разочарованием то, что Запад не ввел санкции против российских олигархов, отметив, что они должны вводиться не против России, а в поддержку российского народа - против коррупции, лжи и тирании.