Bavarian Nordic обещает удовлетворить все запросы на вакцину от оспы обезьян

Датский производитель единственной лицензированной вакцины против оспы обезьян расширяет производство для удовлетворения глобального спроса после того, как органы здравоохранения Европы и США заказали сотни тысяч дополнительных доз. Заказы поступили также от многих других стран мира. Компания Bavarian Nordic из Копенгагена уверена, что сможет все запросы удовлетворить:

"Мы думаем, что у нас всё под контролем, мы ежедневно тщательно отслеживаем глобальный спрос. У нас есть внутренняя целевая группа, которая просматривает все входящие запросы, которые мы получаем, поэтому мы, я бы сказал, полностью контролируем ситуацию", - сказал Рольф Сасс Соренсен, вице-президент по связям с инвесторами Bavarian Nordic.

Bavarian Nordic enters vaccine supply contract with the European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) in response to #monkeypox outbreak https://t.co/xVWXuJwtea — Bavarian Nordic (@BavarianNordic) June 14, 2022

Оспа обезьян, редкое инфекционное заболевание животных и человека, проявляется лихорадкой, интоксикацией и появлением сыпи. Его возбудитель близок генетически к вирусу оспы человека, он зарегистрирован в нескольких странах Европы и продолжает распространяться. Это самая масштабная вспышка, когда-либо наблюдавшася за пределами Африки, где вирус эндемичен.