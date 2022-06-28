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Дания

Bavarian Nordic обещает удовлетворить все запросы на вакцину от оспы обезьян

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 Кнарик Хачатрян
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Вирус оспы обезьян под микроскопом
Вирус оспы обезьян под микроскопом   -   Авторское право  AP/AP

Датский производитель единственной лицензированной вакцины против оспы обезьян расширяет производство для удовлетворения глобального спроса после того, как органы здравоохранения Европы и США заказали сотни тысяч дополнительных доз. Заказы поступили также от многих других стран мира. Компания Bavarian Nordic из Копенгагена уверена, что сможет все запросы удовлетворить:

"Мы думаем, что у нас всё под контролем, мы ежедневно тщательно отслеживаем глобальный спрос. У нас есть внутренняя целевая группа, которая просматривает все входящие запросы, которые мы получаем, поэтому мы, я бы сказал, полностью контролируем ситуацию", -  сказал Рольф Сасс Соренсен, вице-президент по связям с инвесторами Bavarian Nordic.

Оспа обезьян, редкое инфекционное заболевание животных и человека, проявляется лихорадкой, интоксикацией и появлением сыпи. Его возбудитель близок генетически к вирусу оспы человека, он зарегистрирован в нескольких странах Европы и продолжает распространяться. Это самая масштабная вспышка, когда-либо наблюдавшася за пределами Африки, где вирус эндемичен.