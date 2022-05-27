Оспа обезьян: это может случиться с каждым

В Финляндии впервые зафиксирован случай заболевания оспой обезьян. Страна пополнила таким образом длинный список государств ЕС, где ранее уже были выявлены инфицированные.

Тем временем в Испании уже подтверждено более 80 случаев. Стало известно, что большинство из заразившихся посещали мадридскую сауну, популярную среди местных гомосексуалов. В связи с этим отмечается, что заразиться может любой и звучат предостережения против риска стигматизации:

– Это некоторое преувеличение, и здесь видится стигматизация. Нахожу неудачными замечания о том, что это касается лишь геев.

Учёные также подчёркивают, что оспа обезьян – не венерическая болезнь и поэтому осторожность и бдительность проявлять теперь следует всем, а не только гомосексуалам. Говорит Андреа Антинори, завотделением ВИЧ больницы Спалланцани:

– Заражение происходит при близком контакте. Половой акт вполне возможно так рассматривать, но это далеко не единственная возможность близкого контакта. В настоящее время я бы не стал называть оспу обезьян заболеванием, передающимся половым путем, и особенно не стал бы считать определённую категорию людей, а именно мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, носителями этого заболевания, поскольку считаю, что это ещё и вопрос ответственности в том плане, чтобы не стигматизировать эту ситуацию.

Врачи также считает, что это заболевание нуждается в дополнительном изучении, потому что речь идёт о новой волне, которая отличается от того, что наблюдалось в прошлом. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире зарегистрировано около 200 подтверждённых случаев, но в действительности их может быть значительно больше.