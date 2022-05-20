Оспа обезьян: теперь и в Германии

В Германии подтверждён первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Министр здравоохранения страны отметил, что это было лишь «вопросом времени» с учётом того, что ранее были зафиксированы случаи заболевания во многих других европейских странах, включая Италию, Португалию, Испанию и Швецию, а также Францию, где вирус обнаружили у 29-летнего мужчины в столичном регионе.

По данным учёных, оспа обезьян – вирусное заболевание, которое может передаваться от животных, особенно грызунов, к человеку и, реже, от человека к человеку. Впервые оспа обезьян была обнаружена в Демократической Республике Конго в 1970 году. Спустя 33 года вирус был в первый раз выявлен за пределами африканского континента.

Среди симптомов заболевания отмечают кожную сыпь, повышенную температуру, головокружение, утомляемость и головную боль. В большинстве случаев болезнь протекает в лёгкой форме.