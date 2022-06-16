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мир

Оспа обезьян: ВОЗ считает лето фактором риска

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 Euronews
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Фестиваль Sziget в Будапеште. 2017 год
Фестиваль Sziget в Будапеште. 2017 год   -   Авторское право  Marton Monus/MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

Европа остается эпицентром вспышки оспы обезьян за пределами Африки. В регионе уже выявлено более 1500 заболевших, что составляет 85% от всех случаев заражения в мире.

И наступивший в большей части западного мира летний период с традиционными фестивалями и парадами может только усугубить ситуацию, считают в ВОЗ.

Оспа обезьян - вирусная инфекция, которая в большинстве случаев проявляется в виде сыпи и лихорадки. В основном заболевание передается при тесном контакте воздушно-капельным путем и через зараженные предметы.

Ханс Клюге, директор Европейского бюро ВОЗ:

В Северном полушарии наступило лето с традиционным для него туризмом, различными парадами, музыкальными фестивалями и другими массовыми мероприятиями, запланированными по всему региону. Все это способствует взаимодействию молодых, сексуально активных и очень подвижных людей. Оспа обезьян не причина для отмены мероприятий, но и возможность использовать их для повышения риска заражаемости.

Во избежание дальнейшего распространения заболевания участникам массовых мероприятий рекомендуется самоизолироваться при появлении симптомов.

В то же время в Африке возмущены позицией ВОЗ, ряд экспертов считает несправедливым подход к борьбе с оспой обезьян в двух регионах. В частности, отсутствием вакцин на черном континенте, для которого оспа обезьян - эндемичное заболевание, уже унесшее в этом году более 70 жизней.

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