Путешествие в Константину, "город семи мостов"

Константина, третий по величине город Алжира, стоит на скалистом холме и окружен головокружительными ущельями. Это место с богатой историей в непосредственной близости от уникальных древнеримских развалин исследовал наш корреспондент специально для программы "Алжир завтра".

На семи мостах

Ландшафт Константины, города на востоке страны, диктует его архитектурные особенности, Рассеченную отвесными скалами местность объединяют мосты, благодаря чему Константину называют "городом семи мостов". Приехать сюда значит совершить историческое путешествие - от древней Цирты (на ее месте стоит сегодняшняя Константина) до ритмов современного Алжира.

В оживленной и красочной Медине некоторым домам тысячи лет. Наш гид - археолог Хусин Таутау. "Мы с вами сейчас в городе, который был столицей Нумидийского царства во втором веке до нашей эры, - рассказывает он. - Его власть простиралась от нынешних границ Марокко до границ Ливии. Здесь, в Константине, история осязаема - в археологических останках, в домах, в системе градостроительства. Все на месте, все сохранилось".

Десерты и дворцы

Кулинарные традиции также живы. Местную еду лучше всего пробовать прямо на улице. После обеда обязателен десерт - djouzia, сладость из меда и орехов. Остановиться на одной порции просто невозможно...

В поисках послеобеденной тишины стоит отправиться в прохладные сады дворца Ахмед-бея, настоящей жемчужины исламской архитектуры.

Две тысячи квадратных метров полихромных фресок рассказывают о жизни и путешествиях Ахмед-бея, одного из участников сопротивления французскому вторжению. Директор музейного комплекса Мериам Кебатлия проводит небольшую экскурсию: "Дворец построен в 1826 году последним османским губернатором Константины Ахмед-беем. Архитектура выдержана в местном мавританском стиле, дворцовый комплекс также включает два павильона и два сада: пальмовый и апельсиновую рощу. Сегодня дворец является национальным музеем традиционного искусства и культурного самовыражения. Его миссия как раз и заключается в передаче этих традиций", - уточняет она.

Город отставных легионеров

Из Константины - на юг, в провинцию Батна, одноименный город которой является крупнейшим в горном районе Орес. Его визитная карточка - римское памятники.

Лучше всего сохранился Тимгад, прозванный "африканскими Помпеями". Чудо римского градостроительства находится под охраной ЮНЕСКО в удалении от массового туризма.

Асма Генам отвечает в местном муниципалитете за культурное наследие. Она рассказывает о Тимгаде подробнее: "Здесь посетители могут совершить путешествие во времени. Они могут пройти через термы, библиотеку, зайти на площадь - форум".

В местном музее - немало предметов обихода, мозаик, бесценных свидетельств жизни города, изначально построенного для отставных римских солдат. "Здесь, на форуме, есть надпись, резюмирующая образ жизни, который здесь вели, она гласит "Lavare, Venari, Ludere», то есть "Охотиться, купаться и играть". Квинтэссенция удовольствия для тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за Римскую империю", - уточняет Асма Генам.

Каньон Гуфи

Еще южнее, у ворот Сахары, вас ждет один из красивейших природных памятников: величественный каньон Гуфи. С трех балконов, составляющих туристический маршрут, открывается захватывающий вид на ущелье и высеченные на его выступах древние пещерные жилища. Самые спортивные посетители могут пройти каньон вдоль реки, усаженной фруктовыми деревьями.