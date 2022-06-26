"Большая семёрка" собирается в Баварии обсудить противодействие России

В Германии в баварских Альпах старует саммит лидеров стран «Большой семёрки». Его главной темой называют войну в Украине и противодействие России. Как сообщают американские издания со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, США и их партнёры намерены объявить о запрете на импорт российского золота – речь идёт одной из главных для Москвы экспортных статей.

В ходе переговоров, которые продлятся три дня, к участникам саммита по видеосвязи должен присоединиться президент Украины Владимир Зеленский.

Помимо Украины лидеры «Большой семёрки» планируют обсудить нарастающие проявления кризиса в экономике, продовольственный кризис и программы партнёрства с развивающимися странами.

Саммит готовился на фоне протестов антиглобалистов, которые стягиваются в Баварию из разных регионов Европы. Кроме того, в субботу свою акцию в окрестностях замка Эльмау провели активисты «Гринпис». Они установили на горе Ваксенштайн знак мира из горящих факелов. По словам протестующих, чтобы остановить войну, надо отказаться от ископаемого топлива. Другие активисты тем временем призвали «Большую семёрку» действовать решительно, чтобы спасти мир от глобального голода.