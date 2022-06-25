В США прошли акции в защиту права на аборты

Тысячи американцев вышли на акции протеста против ограничения права на аборты в США. Выступления были организованы в крупнейших городах США, в частности, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Атланте. Призывы выходить на улицы стали распространяться сразу после того, как Верховный суд отменил своё же постановление, принятое полвека назад, о федеральных гарантиях прав женщин на прерывание беременности.

Свои акции проводили в это же время и сторонники решения Верховного суда, они призвали, в том числе, не медлить с действиями по защите нерождённых детей. Ожидается, что в ближайшее время более жёсткие ограничения или запреты на аборты введут 26 штатов.

В организациях за свободный выбор женщин обещают, в свою очередь, не сворачивать помочь нуждающимся в прерывании беременности.

Отделения организации «Планирования семьи» открыты. Мы не отступим и будем работать ради наших сторонников и пациентов. Если вы не можете сделать аборт в вашем штате, мы поможем вам узнать, как это можно организовать в другом месте. Кейт Смит Американская федерация планирования семьи

С решением Верховного суда США об ограничении права на аборты в штате Миссури вступили в силу положения закона 2019-го года, которые значительно ограничивают перечень оснований для легального прерывания беременности

В Канзасе, в свою очередь, подобные меры кажутся невозможными: Верховный суд штата ранее признал конституционной защиту прав женщин на аборты. Но проблемы всё равно будут, — предупреждает врач клиники Trust Women Clinic Ребекка Тауб:

«Нам повезло, что в Канзасе сейчас доступ к помощи находится под защитой, но теперь мы ожидаем увидеть здесь ещё больше пациентов из других штатов, чем раньше. А значит, будут проблемы с доступом к абортам людей из соседних штатов и жителей Канзаса, которые не смогут записаться из-за нехватки мест».

В Белом доме не скрыват своего разочарования решение Верховного суда по абортам. Вице-президент США Камала Харрис заявила о кризисе здравоохранения. По её словам, после отмены постановления об абортах миллионы американских женщин легли спать, не имея того доступа к медицине и репродуктивной помощи, которые у них были ещё утром.

За ограничение оснований для абортов выступали республиканцы. Демократы же, как ожидается, попытаются принять федеральный билль о праве на прерывание беременности.