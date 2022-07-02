Байден пообещал защитить женщин

Федеральное правительство будет защищать женщин, отправляющихся на аборт. Об этом заявил - президент США Джо Байден во время виртуальной встречи с несколькими губернаторами-демократами в пятницу.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенный в 1973 году вердикт по делу "Роу против Уэйда", сделавший право женщин на аборт конституционным. Отмена закона позволила властям штатов самим разрешать, ограничивать или запрещать искусственное прерывание беременности.

"Если экстремистски настроенные губернаторы попытаются помешать женщине выехать из её штата, который запрещает ей обращаться за медицинской помощью, в штат, который предоставляет такую помощь, федеральное правительство примет меры для защиты её прав прямо через Генеральную прокуратуру. Второе: если штаты попытаются запретить женщине получать лекарства, которые уже одобрены FDA (Управлением по контролю за продуктами и лекарствами) и доступны в течение более 20 лет, моя администрация примет меры и защитит право женщины на это лекарство", - сказал Байден.

Он призывал губернаторов помочь ему получить большинство в Сенате на предстоящих промежуточных выборах в ноябре, пообещав вернуть общенациональное право на аборты, если демократы получат контроль над Конгрессом.

Отмена 50-летнего конституционного права на аборты расколола Америку. В стране начались демонстрации "за" и "против" такого решения. С момента его принятия 13 штатов уже заблокировали или ограничили доступ к процедуре, некоторые запретили аборты даже в случае беременности в результате изнасилования.

Ожидается, что запреты введут и в других штатах, где правят консерваторы. Демократы подчёркивают, что такое стало возможным из-за нарушения баланса в Верховном суде после того, как экс-президент Дональд Трамп предложил кандидатуры трёх судей консервативных взглядов. Трамп уже назвал отмену федерального закона об абортах "большой победой своей жизни".