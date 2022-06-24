Миру грозит голод

Поиск срочных решений надвигающегося глобального продовольственного кризиса, вызванного в значительной степени войной в Украине, станет целью конференции министров стран "Большой семерки" в Берлине.

От нехватки продовольствия, вызванной целым рядом факторов, но усугубленной конфликтом на востоке Европы уже пострадали некоторые африканские страны.

Голодный кризис надвигается на нас волной угрожающей жизни. Некоторые из его причин не новы: региональные конфликты, особенно в Афганистане, правление талибов, засухи, последствия климатического кризиса, а также последствия Ковид-19 но именно агрессивная война России против Украины превратила волну в цунами Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии

Рамина Толуи, помощник госсекретаря США по экономическим и деловым вопросам, сказал, что министры обсудят вывоз украинского зерна из хранилищ страны. Он так же добавил, что они координируют свои действия с ООН и украинским правительством.