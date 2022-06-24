Миру грозит голод

Миру грозит голодКомментарии
Euronews
Авторское право Vadim Ghirda/AP-
Поиск срочных решений надвигающегося глобального продовольственного кризиса, вызванного в значительной степени войной в Украине, станет целью конференции министров стран "Большой семерки" в Берлине.
От нехватки продовольствия, вызванной целым рядом факторов, но усугубленной конфликтом на востоке Европы уже пострадали некоторые африканские страны.
Рамина Толуи, помощник госсекретаря США по экономическим и деловым вопросам, сказал, что министры обсудят вывоз украинского зерна из хранилищ страны. Он так же добавил, что они координируют свои действия с ООН и украинским правительством.