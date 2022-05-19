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Миру грозит продовольственный кризис

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Миру грозит продовольственный кризис
Миру грозит продовольственный кризис   -   Авторское право  Michael Probst/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Миру угрожает продовольственный кризис, который, по мнению экспертов, назревал уже давно. Причиной этому стали многочисленные конфликты, климатические изменения и экономические просчёты. Ситуация серьёзно усугубилась с началом вооружённого противостояния России и Украины. Между тем, без поставок продовольствия и удобрений из этих стран проблему разрешить не удастся. Так считает генсек ООН Антониу Гутерриш:

– Для эффективного выхода из продовольственного кризиса необходимо восстановить, несмотря на войну, доступ на мировой рынок продовольствия украинского производства, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Беларусью. Россия должна разрешить безопасный и надёжный экспорт зерна, хранящегося в украинских портах. А продовольствие и удобрения из России должны иметь неограниченный доступ на мировые рынки без косвенных препятствий.

Между тем международные организации подготовили ряд программ по борьбе с нехваткой продовольствия. В частности, Всемирный банк объявил, что в течение ближайших 15 месяцев направит в общей сложности 12 миллиардов долларов для развития сельского хозяйства в странах Африки, Ближнего востока и Восточной Европы. Поясняет Мартьен Ван Ньюкоп, директор отдела сельского хозяйства и продовольствия Всемирного банка:

– Это настоящий кризис, и он может оказаться хуже продовольственного кризиса 2007-2008 годов, затронув очень многих среди бедных слоёв населения. Мы уже отмечаем весьма серьёзную нехватку продовольствия. Для поддержки нуждающихся будут расширены сети социальной защиты. Это поможет фермерам подготовиться к следующему посевному сезону. Будут также приняты меры для снятия экспортных ограничений и других препятствий для торговли продовольствием, во избежание роста цен.

Между тем Индия, один из крупнейших в мире производителей зерновых, несколько дней назад запретила экспорт пшеницы. Власти страны пошли на эту меру, стремясь, в первую очередь, обеспечить продовольствием собственное население. Примеру Индии уже последовали ещё 11 стран, запретив экспорт зерна, подсолнечного и пальмового масла, а также удобрений.