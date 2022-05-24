Продовольственный кризис: США готовят ответ

США готовят ответ на продовольственный кризис, который разрастается из-за сложностей с вывозом украинского зерна. В Токио на саммите Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), в который входят Австралия, Индия, США и Япония, глава Белого дома Джо Байден назвал войну в Украине глобальной проблемой, призвав индо-тихоокеанские державы возглавить ответные действия:

"Мировой продовольственный кризис усугубляется тем, что Россия блокирует экспорт Украиной миллионов тонн зерна. По мере того, как Российская Федерация продолжает войну, США будут работать со своими партнёрами, чтобы помочь обеспечить глобальный ответ, так как это затронет все части мира", - сказал Байден, отметив, что война спровоцировала также гуманитарную катастрофу в Украине.

Кеес Хейзинга - фермер из Нидерландов, который обосновалсяв Украине 20 лет тому назад. В начале войны он выслал жену и детей из страны, а сам пытаетсяпомочь выжить украинскому сельскому хозяйству и продолжать выращивать продукты питания, необходимые всему миру. Он говорит, что украинским фермерам не хватает времени, чтобы обработать свои поля для летнего урожая:

"В Украине осталось еще 25 млн тонн и зерновых и масличных культур, это треть прошлогоднего урожая и у нас уже есть огромная логистическая проблема. Так что, я думаю, уже поздно. Единственный вариант вывезти зерно из Украины - через черноморские порты. Они должны быть открыты".

Великобритания уже ведёт переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Чёрное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно. Так называемая "Коалиция желающих" будет стремиться прорвать российскую блокаду, предоставив защищённый коридор из Одессы через Босфор. США со своей стороны заявили, что направят ракеты большой дальности для уничтожения российских кораблей.

В Кремле говорят, что причиной продовольственного кризиса стали односторонние антироссийские санкции Запада. На Украину и Россию вместе приходится треть мирового экспорта пшеницы и ячменя, а также половина экспорта подсолнечного масла, а Россия является ещё и главным поставщиком удобрений. Прекращение поставок этих доступных и необходимых продуктов грозит нехваткой продовольствия и политическими волнениями в странах Африки, Ближнего Востока и Азии.