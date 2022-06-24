Сочи: смерч и смытые в море машины, есть погибшие

Трагедия в Сочи: из-за шквалистого ветра, ливней и разлива реки в море унесло два автомобиля с людьми, обнаружены тела двух туристок, одного человека удалось спасти. Трое детей и один взрослый числятся пропавшими без вести, ведутся поисково-спасательные работы.

В Лазаревском районе на берег вышел водяной смерч, огромная воронка снесла крышу летнего кафе "Нептун". Разрушен пирс.

В мэрии сообщили, что штормовое предупреждение сохраняется на территории всего города.

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