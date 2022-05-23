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Канада

Канада: мощный ураган унёс 8 жизней и лишил света 900 тысяч домов

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Последствия урагана в Оттаве
Последствия урагана в Оттаве   -   Авторское право  Justin Tang/AP

Восемь человек погибли и 900 тысяч домов остались без света в результате мощного урагана, обрушившегося в субботу днем на две самые густонаселенные провинции Канады - Онтарио и Квебек.

Скорость порывов ветра достигала 140 км/ч. Движение на дорогах оказалось парализовано.

По сообщениям властей, причиной большинства смертельных травм стало падение деревьев.

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