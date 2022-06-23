В Афганистане хоронят жертв разрушительного землетрясения

Жители афганской провинции Пактика хоронят жертв самого смертоносного землетрясения за последние 2 десятилетия. По предварительным данным, трагедия унесла жизни по меньшей мере 1000 человек, проживавших в труднодоступных районах на юго-востоке страны, более 1500 получили ранения.

Местное население во многом выживает благодаря помощи неправительственных организаций, теперь люди также лишились крова. По подсчётам ООН, разрушены более двух тысяч домов.

Мы можем предоставить экстренную гуманитарную помощь, принять краткосрочные меры для спасения жизней. Но риск в том, что через 20 лет перемещённые лица так и будут прозябать в палатках и временных лагерях. Ребекка Роби Представитель Норвежского совета по делам беженцев в Афганистане

Мощные подземные толчки начались в среду ночью, многие не успели выбраться из своих жилищ. В регионе преобладают глинобитные постройки.

Вот, что говорит местная жительница, пережившая бедствие: "В моей семье погибли четверо. Сегодня я их похоронила, ещё 12 родственников пострадали. Я чувствую себя беспомощной, у меня не осталось никаких денег".

Спасателям не хватает транспортных средств и спецтехники, разбор завалов нередко проводится голыми руками. В некоторые селения можно добраться лишь на вертолёте.

Перед лицом катастрофы захватившие власть в стране талибы были вынуждены обратиться за помощью к международному сообществу.

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