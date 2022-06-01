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Бразилия

Более 100 человек стали жертвами схода оползней в Бразилии

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Наводнение на северо-востоке Бразилии
Наводнение на северо-востоке Бразилии   -   Авторское право  Clauber Cleber Caetano/AP

Более 100 человек погибли при сходе оползней и селевых потоков в городе Ресифи на северо-востоке Бразилии. В подобным катаклизмам привели проливные дожди, не прекращающиеся несколько дней.

Более 6000 человек остались без крова. Для них организован сбор пожертвований Около 30 тысяч вынуждены оставаться в зонах высокого риска.

Поиск возможных выживших и работы по извлечению тел погибших продолжаются.